Huda nesreča: tovornjaku se je prevrnila prikolica s hlodovino

Ob 15.52 se je na cesti Metlika–Novo mesto pri naselju Dole v občini Metlika prevrnila prikolica tovornega vozila. Po cestišču in v nasproti vozeče osebno vozilo se je razsula hlodovina. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega voznika osebnega vozila oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in z absorbentom posuli razlite motorne tekočine. Ker je bila cesta zaprta za promet so dežurni delavci CGP Novo mesto s prometno signalizacijo preusmerili promet, zavarovali poškodovano obcestno ograjo ter počistili cestišče, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.