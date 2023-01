Huda nesreča pri sankanju: v UKC jo je odpeljal helikopter

Danes ob 11.19 se je v naselju Čadram v občini Oplotnica pri sankanju huje poškodovala oseba. Gasilci PGD Oplotnica so reševalcem NMP nudili pomoč pri prenosu in pri zavarovanju kraja pristanka helikopterja Slovenske vojske, ki je poškodovano osebo prepeljal v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Uro prej so o osebi, ki se je poškodovala pri sankanju, poročali iz Jurovskega Dola (občina Sveti Jurij ob Ščavnici). Zaradi nedostopnosti terena so bili aktivirani gasilci PGD Sveti Jurij, ki so poškodovano osebo prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bila prepeljana v UKC Maribor.