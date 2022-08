Huda nesreča pri Pivki: ukleščeno osebo reševali občani

V četrtek ob 20.12 se je pri naselju Čepno (občina Pivka) pri delu prevrnil traktorist in ostal ukleščen pod njim. Izpod traktorja so ga rešili mimoidoči. Gasilci PGD Košana, Pivka in Postojna so zavarovali kraj nesreče, poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, jim pomagali pri prenosu do reševalnega vozila ter traktor postavili na kolesa.

Reševalci NMP Ilirska Bistrica so poškodovanca prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.