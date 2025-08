Huda nesreča pri Okrešlju, otrok zdrsnil 100 metrov globoko (FOTO)

Na poti proti Okrešlju se je v četrtek poškodoval otrok, državljan Francije, ki je bil v spremstvu starša, poroča celjska policijska uprava.

Deček je zdrsnil s poti in zdrsel okoli 100 metrov globoko. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana. »Po prvih podatkih je njegovo stanje stabilno. Tuja krivda je izključena. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo,« so še sporočili s PU Celje.

Več o nesreči so medtem pojasnili pri Gorski reševalni zvezi Slovenije: »Tuja družina je sestopala po opuščeni pastirski poti, na kateri je mlajšemu članu zdrsnilo po pobočju. Pri padcu približno 100 metrov je utrpel več poškodb po telesu in glavi.«