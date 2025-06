Huda nesreča pri odcepu za Rožanec, motoristko (18) odpeljal helikopter

Na PU Novo mesto so bili o prometni nesreči z udeležbo motoristke in voznika osebnega avtomobila obveščeni 1. 6. nekaj po 19. uri.

»Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 23-letnik vozil osebni avtomobil Audi A6 iz smeri Črnomlja proti Ručetni vasi. V bližini križišča pri odcepu za Rožanec je pričel prehitevati kolono vozil, v trenutku, ko je 18-letna motoristka že zavijala levo, kar naj bi po zbranih obvestilih nakazala s smernikom. 23-letnik je trčil v motoristko, ki je padla in se hudo poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli, kasneje pa je bila s helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo,« dodaja Alenka Drenik Rangus z omenjene policijske uprave.