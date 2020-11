Huda nesreča pri Cirkulanah: pri gradu umrl moški, dva prepeljana v bolnišnico

MILOšIč FRANC Haloze - grad Borl. FOTO: Franc Milosic Milošič Franc

Danes, malo po 16. uri so bili mariborski policisti obveščeni o nesreči pri delu, ki se je zgodila pri Gradu Borl. Po do sedaj znanih podatkih je en delavec v nesreči umrl, še dva sta poškodovana. Enega od njiju so prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, drugega v UKC Maribor.Na kraju dogodka so policisti, mariborski kriminalisti, dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju in dežurna državna tožilka iz ODT na Ptuju. Zaradi noči bodo ogled kraja nesreče prekinili ga nadaljevali jutri.Zaradi tega več informacij trenutno ni na voljo. Več informacij o nesreči bomo javnosti in medijem lahko posredovali šele jutri, po opravljenem ogledu, poročajo mariborski policisti.