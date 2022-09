Huda nesreča pri avtocestnem počivališču, pet ponesrečenih (FOTO)

Ob 7.54 sta na avtocesti Trebnje – Novo mesto pri počivališču, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, postavili vozilo nazaj na kolesa in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovanih.

Reševalci nujne medicinske pomoči Trebnje in Novo mesto so v nesreči pet ponesrečenih oseb na kraju oskrbeli in nato prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Prometno signalizacijo na avtocesti so postavili dežurni delavci DARS, poroča spin.

Raztresen tovor

Dodajmo, da se je danes nekaj pred 6. uro na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Celja zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tuja voznika osebnega in tovornega vozila s priklopnikom, ki se je prevrnilo, tovor pa se je raztresel. Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče je cesta že več ur zaprta, nastajajo zastoji.