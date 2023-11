Huda nesreča: prehiteval tovorno vozilo in zakrivil čelno trčenje

V petek nekaj po 7. uri so bili obveščeni o nesreči na Straški cesti, v kateri so bili udeleženi vozniki dveh osebnih avtomobilov in tovornega vozila. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Prečne proti Bršljinu.

»Kršitelj je nepravilno prehiteval kolono vozil in čelno trčil v avtomobil 31-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Po trčenju je vozilo povzročitelja odbilo še v tovorno vozilo, ki ga je vozil 31-letni voznik. Hudo poškodovanega 21-letnika in lažje poškodovanega 31-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico,« nesrečo opišejo v poročilu PU Novo mesto.

Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.