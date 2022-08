Ob treh ponoči se je zabil v drevo

Ob 3.00 je med naseljema Bač pri Materiji in Markovščina v občini Hrpelje - Kozina osebno vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v drevo.

Gasilci PGD Materija so kraj nesreče zavarovali, podrli viseče drevo, postavili vozilo na vozišče, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila reševalcem NMP Sežana, ti pa so ga prepeljali v bolnišnico, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.