Huda nesreča ob 3.18, dostavljavec huje poškodovan

Ob 3.18 je voznik osebnega vozila na Ljubljanski cesti na Bledu trčil v ustavljeno dostavno vozilo in pri tem huje poškodoval dostavljavca.

Gasilci PGD Bled so razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči z Bleda pri oskrbi poškodovanega voznika, počistili cestišče, dostavno vozilo povlekli nazaj na cesto in pomagali pri nalaganju na avtovleko, poroča uprava za zaščito in reševanje.