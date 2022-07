Huda nesreča na toboganu v Moravskih Toplicah: nesrečniku polomilo nogi

V sredo popoldne so svojci policisti obvestili, da se je na kopališču v Moravskih Toplicah poškodoval moški.

»Ugotovljeno je bilo, da je moški okrog 10. ure ob prostem padu po toboganu drsel po površini vode in z nogami udaril v zaščitno ograjo. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da je utrpel hude telesne poškodbe (zlom obeh gležnjev in kolena),« so sporočili iz PU Murska Sobota. Policisti o zadevi zbirajo obvestila.

Policija opozarja, da je treba na bazenih in urejenih naravnih kopališčih ravnati po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču. Upoštevati je treba odredbe in navodila reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču. Prav tako je treba upoštevati postavljene oznake z opozorili za kopalce.