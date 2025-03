Huda nesreča na smučišču Areh! Zamudila izstop iz sedežnice

V petek ob 11.05 uri so bili policisti PU Maribor obveščeni o nesreči smučarke na Arehu, na progi Ruška. Na kraju so poleg nadzornika posredovali tudi reševalci.

»Ugotovljeno je bilo, da je 70-letna državljanka Madžarske zamudila izstop iz sedežnice, padla z višine 2 metrov in se hudo telesno poškodovala. Poškodovano so s helikopterjem prepeljali v mariborski klinični center. Policisti PP Ruše so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,« sporočajo s PU Maribor.