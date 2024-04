Huda nesreča na relaciji Škofja Loka-Železniki: motorista odpeljal vojaški helikopter

Kranjski policisti so bili v soboto okoli 16.30 obveščeni o prometni nesreči med voznikom avtomobila in motoristom, na relaciji Škofja Loka-Železniki. 30-letni voznik je z avtomobilom vozil proti Železnikom in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pravilno pripeljal 64-letni motorist.

Med njima je prišlo do trčenja

Motorist je bil hudo telesno poškodovan in s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v zdravstveno ustanovo. Voznik avtomobila je bil lahko telesno poškodovan in s kraja v zdravstveno ustanovo odpeljan z reševalnim vozilom. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti za 30-letnega voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. Promet je bil na tem odseku oviran dve uri in pol.