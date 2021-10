Huda nesreča na Primorskem, oba voznika ostala ukleščena v avtomobilih

V nedeljo ob 13.23 uri se je v bližini naselja Doblar v Občini Kanal ob Soči zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili dve osebi huje telesno poškodovani, na vozilih je nastala materialna škoda.

Po sedanjih ugotovitvah policistov je povzročitelj nesreče 27–letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil po glavni cesti iz Doblarja proti Ročinju. Izven naselja Doblar, kjer cesta poteka v ostrem desnem in nepreglednem ovinku v klancu navzgor, ni prilagodil hitrosti in načina vožnje poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste, preglednosti ter svojim vozniškim sposobnostim tako, da bi ves čas vožnje obvladoval vozilo. Zaradi neprilagojene hitrosti je v desnem ovinku z vozilom zapeljal čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je v nasprotni smeri pravilno po svoji strani pripeljal 42-letni voznik osebnega avtomobila. 27-letni voznik je čelno trčil v prednji del drugega vozila. Po trčenju sta obe osebni vozili obstali na levem smernem vozišču, gledano v smeri Ročinja, obrnjeni vsaka v svojo smer vožnje.

V prometni nesreči sta bila oba udeležena voznika huje telesno poškodovana in ostala ukleščena v avtomobilih. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so oba poškodovanca po nudeni oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe in zoper povzročitelja ustrezno ukrepali.