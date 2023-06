Huda nesreča na parkirišču: spregledal peško in jo zbil

V četrtek nekaj po 10.30 so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči na parkirišču na območju Most. V poročilu pišejo, da je delavec v skladišču zapeljal vzvratno iz skladišča in pri tem spregledal peško na parkirišču. V trčenju je bila huje poškodovana in je bila odpeljana v UKC Ljubljana (po doslej znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo).

Zoper povzročitelja bo na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so še zapisali policisti.