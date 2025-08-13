Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)

Na otoku Pagu, kjer vsako poletje letujejo tudi številni Slovenci, se je v torek pripetila huda prometna nesreča. Na cesti med solinami in krajem Gorice sta trčila kombi in manjše terensko vozilo, trije udeleženci so se v nesreči huje ranili.

Dva od njih so morali gasilci iz vozila slovenskih registrskih oznak rešiti s tehničnim posegom, vse tri pa so reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v bolnišnico v Zadar. Sreča v nesreči je bila, da je bilo z otrokom, ki je bil prav tako v vozilu slovenskih registrskih oznak, vse v redu in ni potreboval zdravniške pomoči.

Zaradi nesreče, odpravljanja posledic in policijske preiskave, je bil omenjeni del ceste na otoku dalj časa zaprt, kaj natanko se je zgodilo in kdo je nesrečo zakrivil, pa bo znano po opravljenem ogledu.