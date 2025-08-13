TRIJE RANJENI

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)

Z njima v vozilu je bil tudi otrok, a je z njim vse v redu.
Fotografija: Trčila sta kombi in manjši terenec. FOTO: Jvp Pag
Odpri galerijo
Trčila sta kombi in manjši terenec. FOTO: Jvp Pag

B. K. P.
13.08.2025 ob 07:35
13.08.2025 ob 07:48
B. K. P.
13.08.2025 ob 07:35
13.08.2025 ob 07:48

Poslušajte

Čas branja: 1:00 min.

Na otoku Pagu, kjer vsako poletje letujejo tudi številni Slovenci, se je v torek pripetila huda prometna nesreča. Na cesti med solinami in krajem Gorice sta trčila kombi in manjše terensko vozilo, trije udeleženci so se v nesreči huje ranili.

Dva od njih so morali gasilci iz vozila slovenskih registrskih oznak rešiti s tehničnim posegom, vse tri pa so reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v bolnišnico v Zadar. Sreča v nesreči je bila, da je bilo z otrokom, ki je bil prav tako v vozilu slovenskih registrskih oznak, vse v redu in ni potreboval zdravniške pomoči.

Zaradi nesreče, odpravljanja posledic in policijske preiskave, je bil omenjeni del ceste na otoku dalj časa zaprt, kaj natanko se je zgodilo in kdo je nesrečo zakrivil, pa bo znano po opravljenem ogledu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča Pag bolnišnica

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.