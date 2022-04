Na ljubljanski obvoznici voznika vrglo iz avtomobila, primorska avtocesta pa popolnoma zaprta

Primorska avtocesta je med priključkoma Vrhnika in Brezovica zaprta proti Ljubljani, poroča prometno informacijski center. Nastal je zastoj, ki sega že do priključka Logatec. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Uncem in Brezovico ali med Logatcem in Brezovico. Zastoji so tudi na vzporedni cesti pred Vrhniko in pred Brezovico.

Ob 15.14 pa je na južni obvoznici pred izvozom Ljubljana-Barje vozilo zadelo naletno ograjo, nato pa še drugo osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Voznika vozila je izvrglo iz vozila. Že pred prihodom gasilcev GB Ljubljana je ekipa NMP nudila prvo pomoč vozniku, voznica drugega vozila pa je bila samo vidno pretresena.

Gasilci GB Ljubljana so na dveh vozilih odklopili akumulatorja in posuli absorbent po razliti tekočini in nudili pomoč ekipi NMP pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila.