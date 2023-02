Huda nesreča na Krvavcu: padel po stopnicah in se hudo poškodoval, odpeljal ga je helikopter (FOTO)

V četrtek ob 19.11 se je na območju smučišča Krvavec v občini Cerklje na Gorenjskem, pri padcu huje poškodoval občan, poroča uprava za zaščito in reševanje. Reševalci GRS Kranj in Kamnik so v sodelovanju z reševalci NMP Kranj občana oskrbeli, helikopter pa ga je prepeljal v UKC Ljubljana.

Kot so nam pojasnili na kranjski policijski upravi, so bili v četrtek okoli 19.15 obveščeni, da je v enem izmed objektov na območju Krvavca po stopnicah padel 52-letni moški. Po prvih podatkih je moški sam padel po stopnicah in se hudo telesno poškodoval. Pomoč na kraju so mu nudili gorski reševalci in zdravstveno osebje. S kraja je bil s helikopterjem slovenske policije odpeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti zbirajo obvestila o dogodku in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo.

Fotografije nočne intervencije. FOTO: Pu Kranj

Takšne intervencije zahtevajo visoko usposobljenost posadk

Policisti ob tem dodajajo, da je ekipa letalske policijske enote je reševanju in transportu moškega v zdravstveno ustanovo, opravila nočni let z novim helikopterjem z uporabo tehnologije NVIS (angl. Night Vision Imaging System), ki združuje elemente za uspešno in varno delo ponoči. Takšne intervencije zahtevajo visoko usposobljenost posadk in zelo veliko previdnost zaradi težjega poznavanja ovir v temi, še poudarjajo.

Policija opozarja na zahtevne zimske razmere v gorah, saj vas tam čaka veliko snežnih pasti in nizke temperature. Zaradi razmer je povečana nevarnost za nesreče in snežne plazove. Previdni bodite tudi na smučiščih, ki so v teh dneh in v tednu, ki prihaja zaradi šolskih počitnic, množično obiskana.