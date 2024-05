Huda nesreča na gradbišču, delavec padel v odprt jašek

V ponedeljek okoli 9. ure so bili policisti ljubljanske policijske uprave obveščeni o delovni nesreči na gradbišču na Vrhniki. Ugotovili so, da je delavec padel v odprt jašek in se pri tem huje poškodoval.

Po doslej znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče, ter bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.