Huda nesreča na Bovškem: ranjena sta bila dva otroka in ženska

V sredo ob 17.19 so bili policisti obveščeni o nesreči med spustom po jeklenici na Bovškem. Spust med Krnico in Kaninom se je slabo in s poškodbami končal za dva otroka in žensko.

Po prvih zbranih podatkih se je nezgoda zgodila približno sto metrov od starta, ko so udeleženci med spustom po jeklenici zadeli v vrh drevesa. Pri tem je bila mlajša oseba oz. otrok, državljan Madžarske, predvidoma lažje poškodovan, druga mlajša udeleženka, prav tako otrok, državljanka Slovenije, in 41-letna državljanka Nemčije pa sta utrpeli predvidoma hude telesne poškodbe.

Na kraju dogodka so posredovali tudi reševalci GRS Bovec in NMP ZD Tolmin, da so oskrbeli poškodovane osebe in ju prenesli do helikopterja. Obe predvidoma hudo poškodovani osebi so reševalci s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Mlajšega poškodovanca iz Madžarske so kasneje oskrbeli v ZD Tolmin, nato pa je bil napoten na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.