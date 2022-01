Huda nesreča na avtocesti, tri odpeljali

Včeraj ob 20.32 se je na avtocesti Maribor–Ljubljana pri počivališču Polskava zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo, odklopili akumulatorje in po izteklih motornih tekočinah posuli vpojna sredstva. Tri poškodovane osebe so reševalci NMP oskrbeli in z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

PU Maribor poroča, da je voznik osebnega avtomobila dohitel pred samo vozečo voznico osebnega avtomobila in s sprednjim delom trčil v zadnji del njenega vozila. Ena oseba je bila v nesreči hudo poškodovana, avtocesta pa zaprta do 0.05. Obvoz so uredili delavci Darsa s pomočjo policistov PP Rače in PP Slovenska Bistrica. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.