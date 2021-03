Znane podrobnosti nesreče, v kateri je bilo udeleženo reševalno vozilo (FOTO)

FOTO: 112 Ptuj

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je danes po 11. uri prišlo do hude prometne nesreče v Hajdini, in sicer na podravski avtocesti Ptuj–Maribor. Zaradi nesreče je bila za ves promet zaprta omenjena avtocesta med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru . Obvoz je bil med Hajdino in Zlatoličjem po regionalnih cestah dovoljen za osebna vozila, . Za tovorna vozila je bil obvoz možen samo po cesti Hajdina–Slovenska Bistrica–Maribor.Nesreča se je zgodila pri počivališču Dravsko polje v smeri proti Mariboru zaradi prevelike hitrosti rešilca. »Po do sedaj zbranih podatkih je voznik reševalnega vozila, ki ni bilo na nujni vožnji, trčil v zadnji del pred sabo vozečega priklopnega tovornega vozila. Po trenutnih podatkih sta se v prometni nesreči lažje poškodovala oba voznika, lažje pa je poškodovan tudi potnik v reševalnem vozilu. Vse tri so z reševalnimi vozili prepeljali v UKC Maribor,« so sporočili iz PU Maribor.Avtocesta A4 proti Mariboru je bila zaprta do 13.17, ko so sprostili en vozni pas, popolnoma pa so jo odprli ob 13.51.