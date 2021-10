Huda nesreča na avtocesti: kombi zletel po brežini

Na avtocesti od Novega mesta proti Ljubljani se je sinoči nekaj pred 22. uro zgodila huda prometna nesreča. Pri naselju Hmeljčič v občini Mirna Peč sta trčili osebno in kombinirano vozilo. Kombi je ob trčenju zletel na drugo stran avtoceste in po brežini navzdol, pod cesto.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetlili kraj trčenja, odklopili akumulatorja vozil, stabilizirali kombinirano vozilo, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi, izvlekli kombinirano vozilo in obe vozili pomagali naložiti na avto vleko ter pomagali policiji, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poškodovani sta bili dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ju na kraju oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.

Za ureditev prometne signalizacije in odstranitev posledic prometne nesreče so poskrbeli dežurni delavci Darsa.