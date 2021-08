Huda nesreča na avtocesti, ena oseba umrla, dve rešujejo

Danes ob 11.32 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A5 med Pernico in Mariborom pred razcepom Dragučova. Trčili sta dve vozili. Po dosedanjih podatkih je ena oseba umrla, dve sta še ukleščeni v vozilu. Posredujejo policisti, reševalci in gasilci. Avtocesta A5 je proti Mariboru zaprta, obvoz je urejen na izvozu Pernica.



Na kraj nesreče se odpravljata dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka okrožnega državnega, poroča PU Maribor.



Pred tem je STA poročala, da na pomurski avtocesti med razcepom Dragučova in priključkom Pernica vozi vozilo v nasprotno smer.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: