Huda nesreča na avtocesti: ena oseba huje poškodovana, dve lažje

V sredo so policisti obravnavali prometno nesrečo III. kategorije, o kateri so bili obveščeni okrog 10.10. V poročilu navajajo, da je na avtocestnem odseku A5, ob izvozu Sv. Trojica, prišlo do trčenja med voznikoma osebnega avtomobila in tovornega vozila: »Voznik osebnega avtomobila se je huje, dve sopotnici pa lažje telesno poškodovali, vsi so tuji državljani.«