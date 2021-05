Huda nesreča na Aškerčevi v Ljubljani

V sredo okoli 9. ure se je na Aškerčevi cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prečkanja vozišča pešca.



Pešec se je v nesreči hudo poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Iz PU Ljubljana so sporočili, da njegovo življenje ni ogroženo.



Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: