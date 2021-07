Huda nesreča: motorist trčil v znak za konec naselja

V sredo kmalu po 13. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Ročinju (občina Kanal ob Soči). V njej sta bila udeležena motorist (57) in sopotnica (49), oba državljana Češke. PU Nova Gorica poroča (nelektorirano): »Ko je pripeljal do konca naselja Ročinj, kjer cesta poteka po rahlem klancu navzdol, na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov ni vozil po desni strani smernega vozišča na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da bi promet potekal varno in neovirano. Približno petnajst metrov pred koncem Ročinja je z motornim kolesom zapeljal desno izven vozišča in z desno stranjo motornega kolesa oplazil podporni zid. Po oplaženju zidu je izgubil nadzor nad vozilom in po nekaj metrih z desno stranjo motornega kolesa trčil v drog prometnega znaka za obvestila - »konec naselja Ročinj«. Po trčenju v drog omenjenega prometnega znaka je z desno stranjo motornega kolesa še slabih trideset metrov drsel ob zidu in se na koncu ustavil približno 300 metrov po prvem trčenju.«



Voznik ni poškodovan, sopotnica pa je huje. Oba sta uporabljala ustrezno zaščitno opremo in zaščitno motoristično čelado. Poleg policistov so posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Ti so poškodovanko odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



Prometni policisti bodo zoper motorista podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po 323. členu KZ-1).

