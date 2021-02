Huda nesreča: moški z lestve padel na betonska tla

V torek okrog 12. ure so policiste obvestili o nesreči pri delu, ki se je zgodila na gradbišču v Murski Soboti.



Na kraju so ugotovili, da je delavec opravljal dela v zgradbi in stal na lestvi, nato pa iz neznanega vzroka in z neugotovljene višine padel na betonska tla.



Ptri tem se je hudo poškodoval.



O nesreči pri delu je bila obveščena delovna inšpekcija. Tuja krivda je za zdaj izključena. Po zbranih obvestilih bodo policisti obvestili okrožno državno tožilstvo, poroča PU Murska Sobota.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: