Huda nesreča, moškega odpeljal helikopter

Danes ob 12.48 se je v kraju Meliše, občina Ljubno, pri delu s traktorjem huje poškodoval občan. Reševalci NMP Mozirje so poškodovanega oskrbeli in predali ekipi HNMP Brnik. Poškodovanec je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem in zavarovali kraj pristanka HNMP. Obveščene so bile pristojne službe, javljajo iz uprave za zaščito in reševanje.