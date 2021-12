Huda nesreča: kombi se je prevrnil in zaprl avtocesto

Ob 0.20 se je na avtocesti na relaciji Smednik–Drnovo pri Veliki vasi v občini Krško prevrnilo kombinirano vozilo in obstalo na voznem in prehitevalnem pasu, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ti pa so voznika oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.