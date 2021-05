Dovozna vrata pokopala sedemletnika

V nedeljo popoldne se je v eni izmed mariborskih mestnih ulic zgodila nesreča, v kateri se je posebno hudo poškodoval sedemletnik. Zaradi tega, ker je popustil kovinski nosilec dovoznih nihajnih kovinskih vrat velikosti 1,7 x 2,2 m in teže okoli 100 kg, so ta padla nanj in ga pokopala pod seboj.



Otroka so po nesreči z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, po zadnjih informacijah pa ni več v smrtni nevarnosti, so sporočili iz PU Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: