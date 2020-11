Huda nesreča blizu Ljubljane: vozilo se je prevračalo, dve osebi huje poškodovani

V soboto malo po 21. uri se je na cesti od Radohove vasi proti Ivančni Gorici zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. PU Ljubljana poroča, da je nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal z vozišča in trčil v prometni znak. Vozilo se je nato začelo prevračati in po nekaj metrih je obstalo na strehi ob robu vozišča.



V nesreči sta se voznik in njegov sopotnik huje poškodovala (eden je bil po podatkih uprave za zaščito in reševanje v pločevini ukleščen), vendar po prvih podatkih njuni življenji nista ogroženi.



Policisti zbirajo podatke zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.