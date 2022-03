Avto so morali razrezati, da so prišli do poškodovanca

V sredo ob 18.09 je na Partizanski cesti v Lenartu osebno vozilo zapeljalo z vozišča, trčilo v drog električne razsvetljave in prevrnjeno na bok obležalo v obcestnem jarku. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Gornja Radgona so protinaletno in požarno zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom odstranili streho vozila in z uporabo zajemalnih nosil izvlekli poškodovanega voznika in ga v oskrbo predali reševalcem NMP Lenart. Ti so ga prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.