Huda nesreča: avto na strehi, trije končali v bolnišnici (FOTO)

V močno uničenem avtomobilu so ostale tri poškodovane osebe. FOTO: PGD Murska Sobota

Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je danes ob 15.39 prišlo do hujše prometne nesreče na cesti Šalamenci–Vaneča v občini Puconci.Osebni avtomobil je zapeljal s cestišča in se prevrnil na streho. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, zavarovali in pregledali kraj nesreče, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa ter pomagali policiji in reševalcem pri oskrbi poškodovancev.Tri poškodovane osebe so reševalci NMP ZD Murska Sobota prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Murska Sobota v Rakičanu.