Huda nesreča: 8-letnica stekla na cesto, voznik ni uspel pravi čas ustaviti

Včeraj okoli 15. ure se je v naselju Paka pri Velenju zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 8-letna peška ter neznani voznik osebnega avtomobila.

Do prometne nesreče je prišlo, ko je 8-letna peška stekla z dvorišča stanovanjske hiše proti cesti in stopila na cesto v trenutku, ko je iz njene leve strani pripeljal neznani voznik osebnega avtomobila temnejše rjave barve. Ko je voznik opazil peško je pričel zavirati, vendar je kljub temu prišlo do trčenja.

Po nesreči je voznik ustavil in skušal pomagati ponesrečeni, se pogovarjal z njenimi starši, nato pa odpeljal iz kraja nesreče.

Policisti pozivajo neznanega voznika in vse morebitne očividce omenjene prometne nesreče, da se zaradi razjasnitev okoliščin navedene prometne nesreče javijo na najbližjo policijsko postajo.