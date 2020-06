Huda nesreča: 46-letnik zgrmel v prepad in umrl

V ponedeljek ob 18.25 se je na regionalni cesti iz Planine proti Grčarevcu zgodila huda prometna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev. Kot so zapisali na spletni strani policije je 46-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz Planine proti Grčarevcu v občini Logatec, ko je pripeljal do desnega ovinka, je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v kovinsko zaščitno ograjo, ki jo je prebil in zapeljal v prepad, globine okoli 30 metrov. Zaradi hudih poškodb je voznik umrl na kraju prometne nesreče, so še zapisali.