Huda delovna nesreča v Šempetru pri Gorici, padel s kovinskega podesta

V ponedeljek nekaj po 14. uri so policiste obvestili o delovni nezgodi v eni od gospodarskih družb v Šempetru pri Gorici, kjer je delavec med opravljanjem del padel s kovinskega podesta z višine dveh metrov na tla in se predvidoma huje poškodoval, saj ima poškodbo glave. Kasneje so poškodovanca odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policija je o dogodku obvestila pristojne pravosodne organe in delovno inšpekcijsko službo. O vseh ugotovitvah bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.