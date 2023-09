Huda delovna nesreča, prišlo do krvavitev v glavi 38-letnika

Mariborski policisti so bili včeraj, okoli 17. ure obveščeni o nesreči pri delu v okolici Maribora, v kateri se je hudo telesno poškodoval 38-letni moški.

Policisti so na kraju opravili ogled kraja in ugotovili, da je poškodovani opravljal dela na traktorski prikolici, pri tem pa, iz zaenkrat še neznanega razloga, padel s prikolice in se poškodoval po glavi. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je utrpel manjše krvavitve v glavi, vendar ni v življenski nevarnosti. Po vseh zbranih obvestilih in ugotovitvah dejanskega stanja na kraju nesreče, bodo policisti zadevo ustrezno zaključili s pisnim aktom na pristojno ODT v Mariboru, še sporočajo s PU Maribor.

Zadnjih 24 ur

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 288 klicev, med temi 111 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: 19 kaznivih dejanj, 22 prometnih nesreč I. kategorije, 5 prometnih nesreči II. kategorije, v katerih se je 5 udeležencev lahko telesno poškodovalo, 2 zasega vozil kršiteljem, ki sta v prometu vozili avtomobila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, 21 kršitev javnega reda in miru, od tega 8 kršitev v zasebnem prostoru in pridržan kršitelj javnega reda in miru, ker ni upošteval ukazov policistov, da preneha s kršitvijo.