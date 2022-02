Huda delovna nesreča: odpeljali so ga v UKC

Policisti so z ogledom ugotovili, da je zaradi neprevidnosti 35-letnega upravljalca delovnega stroja (bagra) pri manevriranju z žlico prišlo do nesreče, v kateri jo je slabo odnesel 63-letnik. V nesreči se mu je zlomila noga.

Poškodovanega so po oskrbi na kraju in metliškem zdravstvenem domu s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v UKC. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico, okrožno državno tožilko ter inšpektorat Republike Slovenije za delo.