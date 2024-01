Huda delovna nesreča: občan popravljal traktor, ki je zdrsnil in ga stisnil

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi delovni nesreči. Ob 16.40 je v naselju Travnik v občini Loški Potok, občan popravljal traktor, ki je pri tem zdrsnil in ga stisnil. Gasilci PGD Hrib-Loški Potok in Ribnica so poškodovanemu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ribnica ter jim nudili pomoč pri imobilizaciji in prenosu do kraja pristanka helikopterja. V UKC Ljubljana je poškodovanca v nadaljnjo oskrbo prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP Brnik.