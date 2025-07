Huda delovna nesreča, na pomoč odletel tudi helikopter (FOTO)

V torek ob 15.42 so policisti v Ljutomer obravnavali delovno nesrečo, do katere je prišlo, medtem ko je občan obrezoval živo mejo na škarpi svoje stanovanjske hiše. Med delom mu je spodrsnilo, nakar je padel v globino treh metrov na asfaltirano cesto. Pri padcu je utrpel hude telesne poškodbe in je bil s helikopterjem odpeljan na zdravljenje v UKC Maribor. Kot so ugotovili policisti, je tuja krivda izključena.

Ponesrečenca odpeljal helikopter. FOTO: PGD Ljutomer

Poleg reševalcev, helikopterja in policistov, so pri reševanju ponesrečenca sodelovali tudi ljutomerski gasilci, ki so ob tem zapisali: »Danes popoldne je v Ljutomeru posredoval helikopter Slovenske vojske z ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) na krovu. Gasilci PGD Ljutomer smo zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja. Helikopter je osebo prepeljal na nadaljnje zdravljenje v UKC Maribor.«