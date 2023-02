Huda delovna nesreča: drevo ga je huje poškodovalo

V sredo malo pred 8. uro se je zgodila nova huda delovna nesreča v gozdu, v njej je bil poškodovan 67-letni moški. Policisti so sporočili, da je pri delu v gozdu na območju Lendave prežagal obviselo drevo, to pa se je pri padcu odbilo in ga huje poškodovalo.

»Policisti PU Murska Sobota smo v preteklosti v tem časovnem obdobju obravnavali več nesreč pri delu, ki se nanašajo predvsem na nezgode pri delu v gozdu, kjer izstopa podiranje dreves. Zato želimo preventivno opozoriti vse, naj bodo pri sečnji in spravilu lesa ter izdelavi drv še posebno previdni,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica. Dodala je, da v gozdu nikoli ne delajte sami in pri delu uporabite zaščitno opremo.

»Delajte v lepem vremenu in v ugodnih delovnih razmerah. Pri sebi imejte mobilni telefon in prvo pomoč. Razmislite, kako boste ukrepali, če bi se zgodila nezgoda, predvsem pa presodite, ali ste za tako delo dovolj usposobljeni in opremljeni,« je še pojasnila, in dodala, da delavci nikoli ne smejo biti brez čelade, zaščitnih rokavic, čevljev in hlač ter glušnikov.

Več smrtnih žrtev

Letos smo sicer poročali že o več delovnih nesrečah v gozdu, ki so se končale tragično. »Mraz je popustil in snežna odeja se je tako stanjšala, da so se že začela dela pri sečnji in spravilu lesa iz gozdov. Zaradi tega se je povečalo število nesreč, tudi takih s smrtnim izidom,« sporočajo tudi s kmetijskega ministrstva in opozarjajo, da je delo v gozdu eno najzahtevnejših in najnevarnejših opravil. Za to delo, kakor za vsa nevarna dela, velja, da hitrost ne prispeva k varnosti. Poudarjajo pa še, da je v gozdu še veliko poškodovanih dreves zaradi posledic naravnih ujm in da je ponekod otežena prehodnost zaradi odmrle lesne mase ter pomlajevanja.

»V povprečju zadnjih let število mrtvih pri delu v gozdu med nepoklicnimi izvajalci del znaša 11,8 na leto. V zadnjih letih je bilo na eno smrtno nesrečo v zasebnih gozdovih posekanih 375.000 kubičnih metrov lesa, kar je več kot 3,5-krat več na smrtno žrtev kot pred letom 1994. Podatek jasno kaže, da se je varnost pri delu v slovenskih gozdovih v primerjavi s preteklostjo povečala, čeprav je zaradi povečanja količine poseka nekoliko naraslo tudi absolutno število smrtnih nesreč,« so še dodali.