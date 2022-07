Huda nesreča na počivališču Lom, ženska obstala pod tovornjakom

Ob 6.27 je na počivališču Lom v smeri Kopra tovorno vozilo povozilo peško. Očividci so jo izvlekli izpod tovornjaka že pred prihodom gasilcev PGD Dolnji Logatec, ti pa so nudili pomoč pri njeni oskrbi reševalcem NMP Logatec. Ti so jo prepeljali v oskrbo v UKC Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.