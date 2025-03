Hud požar v podjetju v Lancovi vasi. Prebivalci naj zaprejo okna in se ne zadržujejo zunaj

Policisti in gasilci so trenutno na kraju požara v podjetju v Lancovi vasi na območju občine Videm. Ker gorijo odpadni elektronski odpadki in plastika, je nevarno vdihavanje dima.

Ljudje ne približujejo kraju požara, opozarjajo mariborski policisti. Za prebivalce v bližini kraja požara pa velja še posebno opozorilo, da naj zaprejo okna v stavbah in naj se ne zadržujejo v zunanjosti.