Hud požar v Mariboru: oglasil se je tudi alarm za posebne nevarnosti prebivalstva (FOTO in VIDEO)

Iz Policijske uprave Maribor poročajo o hudem požaru, ki je izbruhnil v Mariboru. Kot so zapisali, so bili po 19. uri obveščeni o požaru na industrijskem objektu na območju Ledine v Mariboru.

Prebivalce pozivajo, da se območju ne približujejo oziroma ne ovirajo intervencije. Okoliškim prebivalcem tudi svetujejo, da zaprejo okna.

»Intervencija trenutno še vedno poteka, ogled kraja požara pa trenutno še ni možen, zato o vzrokih za požar več podatkov še ne moremo posredovati,« so zapisali v omenjeni policijski upravi in dodali, da ko bo znanih več podatkov, bodo medije o tem obvestili.

Podjetje za proizvodnjo plastike

Po naših informacijah gori podjetje za proizvodnjo plastike Plana na ulici Ledina. Gasilci številnih okoliških društev ter gasilske brigade so na delu in se borijo z ognjenimi zublji. Po trditvah okoliških prebivalcev je najprej bilo slišati požarni alarm iz same tovarne, nato prihod neštetih gasilskih, reševalnih in policijskih vozil, na koncu pa se je oglasil tudi alarm za posebne nevarnosti prebivalstva.

Na Teznem kaj takega domačini ne pomnijo. FOTO: Maribor24.com

FOTO: Maribor24.com