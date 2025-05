Hud požar družini naredil veliko škodo, aktivirali gasilce številnih gasilskih društev (FOTO)

Nič kaj prijeten in vesel današnji praznični dan niso imeli pri družini Marjana Grabarja v veščici v občini Razkrižje. Pet minut pred deseto uro je namreč zagorelo njihovo gospodarsko poslopje, ki je kljub hitremu posredovanju številnih gasilcev skoraj v celoti uničeno. Prav tako je uničeno veliko mehanizacije, ter tudi kmetijski traktor in osebni avtomobil.

FOTO: PGD Ljutomer

Najprej so bili aktivirani gasilci PGD Ljutomer in PGD Razkrižje. »Zaradi obsežnosti požara so bili še dodatno aktivirani gasilci iz PGD Stročja vas, PGD Pristava, PGD Podgradje in PGD Globoka. Skupaj smo požar pogasili. V požaru je v celoti zgorelo gospodarsko poslopje skupaj z osebnim avtomobilom in traktorsko kosilnico,« so sporočili iz PGD Ljutomer.

FOTO: PGD Ljutomer

Na Policijski upravi Murska Sobota so potrdili, da so bili ob 9.58 uri obveščeni o požaru v naselju Veščica v občini Razkrižje. Po prvih zbranih obvestilih je zagorelo gospodarsko poslopje, skupaj z osebnim avtomobilom in traktorsko kosilnico. »Požar je bil obsežen, vendar so ga gasilci pogasili. Policisti so na kraju, zbirajo obvestila in zavarujejo kraj do ogleda. V požaru ni bil nihče poškodovan, prav tako ni nihče pogrešan.« Policisti o vzroku za požar in materialni škodi še niso poročali, a bo ta gotovo visoka. Več zaenkrat ni znanega, so sporočili iz PU Murska Sobota.

FOTO: Stanislav Ivanušič

FOTO: Stanislav Ivanušič

Je pa na kraju dogodka bil tudi razkriški župan Stanislav Ivanušič, ki je povedal, da je »v celoti zgorelo gospodarsko poslopje Marjana Grabarja na Veščici 19b. Da se požar ni razširil na stanovanjsko hišo, je posredovalo šest prostovoljnih gasilskih društev: Ljutomer, Razkrižje, Stročja vas, Globoka, Pristava in Podgradje. Škoda je velika, saj je v požaru uničene veliko mehanizacije, od traktorja, vseh priključkov, do osebnega avtomobila..., s tem, da je tudi gospodarsko poslopje popolnoma uničeno.«