Hud požar na območju Melja, stanovalci morali zapustiti objekt
V nedeljo zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni o požaru na stanovanjskem objektu na območju Melja v Mariboru. Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo ob enem od stanovanj večstanovanjske hiše.
Škoda v višini 100.000 evrov
Ogenj se je nato razširil na ostrešje stavbe, Medtem so stanovalci zapustili objekt. Po nestrokovni oceni je nastala škoda v višini 100.000 evrov. Gasilci so ogenj pogasili, opravljen je bil ogled kraja požara, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin, ki so privedle do požara.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.