Hud požar na območju Melja, stanovalci morali zapustiti objekt

Po nestrokovni oceni je nastala škoda v višini 100.000 evrov.
M. U.
08.09.2025 ob 18:01
M. U.
V nedeljo zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni o požaru na stanovanjskem objektu na območju Melja v Mariboru. Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo ob enem od stanovanj večstanovanjske hiše.

Škoda v višini 100.000 evrov

Ogenj se je nato razširil na ostrešje stavbe, Medtem so stanovalci zapustili objekt. Po nestrokovni oceni je nastala škoda v višini 100.000 evrov. Gasilci so ogenj pogasili, opravljen je bil ogled kraja požara, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin, ki so privedle do požara.

