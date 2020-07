Hrvatica prevažala štiri Afganistance

V soboto popoldne so policisti na območju Kočevja opazili osebno vozilo s hrvaškimi registrskimi tablicami, v katerem je bilo več ljudi. Ustavili so ga in ugotovili, da je državljanka Hrvaške prevažala štiri državljane Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Policisti, ki še zbirajo obvestil glede sumov kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje, so Hrvatico prijeli in jo bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.



Sicer so policisti ljubljanske policijske uprave od petka do včeraj do šestih zjutraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dolge vasi, Smuka, Velikih Lašč in Ljubljane izsledili in prijeli 77 tujcev; gre za državljane Afganistana, Maroka, Sirije, Pakistana, Libije in Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Pred dnevi so policiste murskosoboške policijske uprave v zgodnjih popoldanskih urah obvestili, da so v bližini vhoda v podjetje v Gornji Radgoni sumljive osebe. Prijeli so tri državljane Maroka, ki so ilegalno prestopili državno mejo, skriti na podvozju polpriklopnika, ki ga je voznik, državljan Bolgarije, peljal iz Srbije prek Hrvaške in Madžarske v Slovenijo v podjetje v Gornjo Radgono, kamor je prišel raztovorit tovor. Tujci so zaprosili za azil.



Na mejnem prehodu Gruškovje pa so odkrili skupino petih Afganistancev, ki so mejo skušali prestopiti skriti med tovorom na priklopnem delu tovornjaka. Po izvedenem postopku so jih vrnili na Hrvaško.