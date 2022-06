Hrvatica Maja si bo izlet v Slovenijo še kako zapomnila. Poglejte, kaj se ji je zgodilo

V današnjih časih se pogosto zanašamo na tehnologijo, sploh ko govorimo o navigiranju. Zemljevidi tega sveta, nekateri bolj drugi manj podrobni, so namreč shranjeni v naših telefonih, zato se skoraj ne moremo izgubiti. Preprosto vnesemo cilj in glasu iz mobilnega telefona prepustimo vodenje, kjer koli pač že smo. A to se zna izkazati za precej drago napako, saj včasih tehnologija svetuje nekaj, kar ni v skladu z zakoni.

Hrvatica Maja je 31. maja želela izkoristiti podaljšan vikend za izlet po Sloveniji, piše hrvaški spletni portal 24sata. Iz Trakoščana se je odpravila proti Mariboru, na poti pa ji je aplikacija Google Maps – Google Zemljevidi po slovensko – razkrila, da je na mejnem prehodu Macelj (na slovenski strani je Gruškovje) gneča, ponudila pa ji je tudi alternativo. Bila je 15 minut daljša, a kljub temu ugodnejša za popotnika, zato je navigatorju iz telefona zaupala. A kmalu se je zapletlo. Navigacija jo je namreč peljala v Slovenijo, kjer ni mejnega prehoda, srečanje s policijo pa je bilo neizbežno.

Globo za takšno dejanje določa zakon o tujcih in znaša 800 evrov (glej spodnji okvir). Če jo plačate v določenem roku, lahko izkoristite polovičko.