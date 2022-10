Hrvata so prijeli, ker je kradel

Ptujski policisti so pred nekaj dnevi zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj tatvine in dveh kaznivih dejanj velike tatvine odvzeli prostost 60-letnemu državljanu Republike Hrvaške. Zoper njega je bilo odrejeno pridržanje, po končanem predkazenskem postopku pa so ga privedli k preiskovalni sodnici na ptujsko okrožno sodišče.

Z ukradeno bančno kartico je opravil več dvigov gotovine na območju Maribora in Ptuja.

Kot dodatno pojasnjujejo na mariborski policijski upravi, Hrvata sumijo tatvine mobilnega telefona na bencinskem servisu v septembru, tatvine iz trafike na Ptuju konec oktobra in kraje torbice iz vozila na avtobusni postaji konec oktobra. Nadalje ga sumijo, da je zagrešil kaznivi dejanji velike tatvine. V stanovanjskem bloku na Ptuju je namreč vlomil v poštne nabiralnike, povrhu pa naj bi imel na vesti tudi veliko tatvino bančne kartice v Mariboru, s katero je nato opravil več dvigov gotovine na območju Maribora in Ptuja.